MX2 | GP Spagna 2023 | Geerts domina e vince la Qualifyng Race | quinto Andrea Adamo

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Prosegue il dominio di Jagoin MX2. Il fuoriclasse ha infatti vinto agilmente ladel Gran Premio di, sesta tappa del Mondialedi motocross, confermando il suo attuale stato di grazia. Il belga, in sella alla sua Monster Energy Yamaha, ha registrato nello specifico un tempo totale di 24:02.200, precedendo il connazionale Lucas Coenen (Nestaan Husqvarna Factor Husqvarna), piazzatosi in seconda posizione con 24:06.505. A circa un secondo di distanza ha quindi occupato la terza posizione il tedesco Simon Laengenfelder (Red Bull GASGAS Factory), abile a segnare 24:07.628 precedendo Kay De Wolf (Nestaan Husqvarna Factor Husqvarna), quarto on 24:09.445. Proprio il teutonico è poi riuscito a percorrere il giro più veloce, mettendo a referto un crono di 1:51.527. MX2, nel Gran ...