Murgia choc | “Sto morendo di cancro” Sia lode al suo coraggio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai dare. E mali incurabili che non augureresti a nessuno. Michelanon è il nostro cup of tea e sì, certo, l’abbiamo criticata più volte per le sue idee, per la schwa, per il femminismo esasperato, per tutto quello che volete. Ma quando scopri che soffre di un tumore al quarto stadio, dunque incurabile, e che le restano pochi mesi di vita, tutto passa in secondo piano. Le differenze di opinione restano, ma si smussano gli angoli delle contrapposizioni pubbliche e non resta che inviarle un abbraccio complimentandosi per ilcon cui sta affrontando la malattia. La scrittrice ha consegnato la rivelazione al Corriere della Sera in un’intervista ad Aldo Cazzullo. Il tumore ha riversato le sue metastasi “nei polmoni, nelle ossa, al cervello”. Un’operazione chirurgica “non avrebbe senso” e per i medici le ...