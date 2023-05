Muore bambina di sei mesi | dormiva nel letto con la madre

(Di sabato 6 maggio 2023) Una comunità per gestanti in provincia di Brindisi è piombata nello sconforto. Unadi sei, ospite insieme allaminorenne originaria della provincia di Lecce, è morta nella notte tra il 5 e il 6 maggio. Il dramma si è consumato presso una struttura di Latiano in cui sono...

Nel 1826il padre lasciandogli (chi non vorrebbe avere un padre così) diecimila talleri per ... si trasferisce in casa del maestro; qui suona spesso a quattro mani con la figliadi Wieck,...Nonostante il loro amore e le innumerevoli attenzioni che dedicano allaperò, la coppio non ... Terra Amara, anticipazioni italiane: la madre di UzumDemir pensa a uno stratagemma per ...Peter Daviessuicida allo stesso modo di Anna Karenina, gettandosi sotto un treno. I giornali ... L'aspetto che immediatamente si coglie è piuttosto classico: una, che non accetta di dover ...

Tragedia in una comunità: muore una bambina di sei mesi BrindisiReport

Venerdì notte una bambina di sei mesi è morta in una comunità-alloggio per gestanti in provincia di Brindisi, dove viveva temporaneamente con la madre, una minorenne pugliese. A quanto si apprende, la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...