Mourinho tra orgoglio e frecciatine | “attaccato da una persona squalificata per 3 anni”

(Di sabato 6 maggio 2023) La Roma di Josèha ceduto questo pomeriggio all’Inter di Inzaghi. Un ko che non lascia però troppo deluso il tecnico giallorosso, che ai microfoni di Dazn ha raccontato cosa ha detto ai suoi giocatori dopo la sconfitta. “Ho detto che avevo untremendo per questa gente, che ringraziavo lo sforzo che avevano fatto, chi giocava solo con una gamba e chi con una frattura intercostale facendo le infiltrazioni. Ringrazio i bambini che lavorano sempre con noi, che hanno dato un loro contributo“, ha spiegato il portoghese. Non è mancato un commento poi sui prossimi appuntamenti in Europa: “se sono ottimista? Non perché recupero qualcuno, ma perché sono i miei ragazzi. Oggi abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia, con quattro-cinque giocatori stanchi morti perché giocano sempre, con gente infortunata come ...

Al 75' secondo cambio perche adotta la staffetta in attaccoBelotti e Abraham. All' 81'Dybala allarga troppo il sinistro senza inquadrare lo specchio e poco dopo Lautaro colpisce la ...Al di là del risultato, oggi ho motivi per essere felice,questi ci sono i 'bambini' (il ...infatti non usa giri di parole quando sceglie di rispondere al presidente dell'Aiac, Renzo ...deve gestire ancora Dybala (in campo solo nel finale), ma ritrova Belotti in attacco. La ... Il duello fisicol'azzurro e Lukaku sorride al belga, che spesso riesce ad aprire corridoi per i ...

Roma-Inter, Mourinho tra passato e presente si gioca il futuro: il tecnico in emergenza (e in silenzio) ilmessaggero.it

In casa Inter arriva un forfait dell’ultim’ora, con un giocatore che salterà la trasferta di Roma. Per la trasferta di Roma però l’Inter di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio. Defez ...José Mourinho torna a far parlare di sé. Nei minuti successivi alla sconfitta della sua Roma all'Olimpico contro l'Inter, il tecnico lusitano ha dato seguito alle sue dichiarazioni già al vetriolo ril ...