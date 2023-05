Mourinho | «No triste | ma orgoglioso! Episodi? Parli la società»

(Di sabato 6 maggio 2023) Josèstato intercettato da Dazn dopo Roma-Inter, match finito. Le sue parole di orgoglio nei confronti dei suoi giocatori, ma polemico verso laORGOGLIO ?orgoglioso nel post partita: «Ho detto che avevo orgoglio per la gente, che ha ringraziato lo sforzo dei giocatori, lo sforzo degli stanchi, di chi giocava con una gamba, di chi giocava con una frattura intercostale, ringrazio tutti i bambini che lavorano sempre con noi. Lo stadio è incredibile, i ragazzi hanno creato con i tifosi una cosa fantastica. Sconfitta sempre dura, ma vado a casa con un orgoglio tremendo. Oggi abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia, una squadra che sta in semifinale di Champions League. Gente come Mancini, Cristante erano stanchissimi, Dybala e Belotti infortunati. Sono molto felice per quello che abbiamo dato. ...

Altro che Origi, CDK ecompagnia. Già domani con la Lazio, Pioli non dovrebbe rinunciare a ... in casa del sempre polemico e mai contento. Inzaghi ha scelto rotazioni più dolci, e qui ...Che uomo' C'è chi scrive: 'Sepiange un altro po' risolviamo definitivamente il problema siccità ' e ancora: 'I suoi dettami tattici: Manciniii.... vai a protestareee . Pellegriniii, ...Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero,è sconfortato per il pari agguantato dal ... Sono, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Vorrà dire che per le prossime partite chiederò un ...

Mourinho: "Risultato ingiusto, sono più orgoglioso che triste" AS Roma

José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro il Milan: "Solo noi possiamo giocare una partita contro il Milan ...Mourinho a #Dazn: "Solo noi possiamo giocare una partita contro il #Milan così come abbiamo giocato. Non siamo una rosa ricca e per noi la Champions sarebbe un grande traguardo. Sono più orgoglioso ...