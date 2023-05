Mourinho | che attacco | “Distrutto da chi ha avuto tre anni di squalifica nel calcio”

(Di sabato 6 maggio 2023) Josénon si trattiene al termine di Roma-Inter e interviene duramente sulla questione arbitri: il riferimento è netto. Monza-Roma dello scorso turno di campionato in Serie A haun protagonista su tutti, ovvero il tecnico José. Al termine della gara l’allenatore portoghese non si era risparmiato in merito a una presa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... dopo il discorso dello Special One alla sua squadra e la camminata verso la Sud per ringraziarla dell'incitamento continuo,non ha dimenticato di salutare il settore ospiti,ha ...Ulivieri ha definito inaccettabile il fattoabbia portato in panchina un microfono per tutelarsi, durante la gara sul campo del Monza in settimana, con l'arbitro Chiffi. Di seguito le ...... ma sono felice perché c'è una personaha avuto tre anni di squalifica per calcioscommessemi attacca sull'etica: questo mi fa grande piacere ", conclude, salutando rapidamente ed ...

Roma, Mourinho: 'Inter la squadra più forte d'Italia. Sono più di un ... Calciomercato.com

José Mourinho sta scegliendo proprio in questi istanti se inserire in distinta Andrea Belotti, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, tutti non al meglio e che difficilmente potranno essere titolari.Alla fine della partita dell'Olimpico c'è stato un bel siparietto tra l'allenatore della Roma e il settore ospiti ...