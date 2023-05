(Di sabato 6 maggio 2023) ROMA -e standing ovation , il saluto deiall'indimenticato Joséè come al solito pieno di riconoscenza. E con altrettanta gratitudine Mou ha risposto cond'...

ROMA -e standing ovation , il saluto dei tifosi dell'Inter all'indimenticato Joséè come al solito pieno di riconoscenza. E con altrettanta gratitudine Mou ha risposto con baci d'affetto ...All'inizio del secondo tempo, però, la curva Sud ha preso posizione in maniera forte per José, portandosi dietro tutto lo stadio: un coro, tantie una standing ovation., ...Nella ripresa prende i primiper una uscita alta scacciapensieri. Sul gol forse si poteva ... Poi soffre contro gli armadi rossoneri)6,5: Sorprende tutti con la doppia punta pesante, ...

Mourinho, applausi e baci ai tifosi dell'Inter: ecco cosa è successo Corriere dello Sport

Alla fine della partita dell'Olimpico c'è stato un bel siparietto tra l'allenatore della Roma e il settore ospiti ...Finisce con l’applauso dei sessantamila dell’Olimpico davanti all’abbraccio rugbystico della squadra con Mourinho a centrocampo, dopo una sconfitta che forse lascerà la ...