 Morì sulla nave Amerigo Vespucci | condanne per ex ufficiali Marina

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 maggio 2023) Condannati gli ex vertici dellaMilitare per la morte di Alessandro Nasta, il nocchiere che perse la vita il 24 maggio 2012 in seguito ad un incidente avvenuto a bordo dellascuola. Il tribunale di Civitavecchia ha riconosciuto la penale responsabilità per l'ex comandante dellascuola Domenico La Faia, che ha avuto una pena di un anno e dieci mesi; e così anche per l'ex capo di stato maggiore della, l'ammiraglio Bruno Branciforte. Invece per il capo della Squadra navale al tempo, l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi la pena è stata di un anno e due mesi; lo stesso per l'ex capo di stato maggiore Luigi Binelli Mantelli.Secondo quanto ricostruito nel processo Nasta quel 24 maggio 2012 cadde da 15 metri di altezza, mentre il veliero era in navigazione ...