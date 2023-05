Monza | Palladino | ho sentito Berlusconi | era carico

(Di sabato 6 maggio 2023) Silviofelice per ildi energia: così lo descrive Raffaele, alla vigilia della partita con il Torino. "Hoil presidente in questi giorni e anche nelle ...

Silvio Berlusconi felice per ile carico di energia: così lo descrive Raffaele, alla vigilia della partita con il Torino. "Ho sentito il presidente in questi giorni e anche nelle scorse settimane", conferma il ...... "Non ho ricevuto alcuna telefonata, da parte di nessun club", spiega. "In questo momento non voglio sentire niente che sia extra, sono concentratissimo sulle 5 partite mancanti. Non ...... la squadra di Juric per dare continuità alla vittoria sulla Sampdoria, quella diper centrare il sesto risultato utile consecutivo. Ecco l'analisi di Torino -. Torino -, il ...

Monza, Palladino sfonda la panchina della Roma: "Mourinho e i suoi sono..." La Lazio Siamo Noi

"Juve Non ho ricevuto alcuna telefonata, da parte di nessun club". Il tecnico del Monza Raffaele Palladino respinge le voci di mercato sul suo ...Silvio Berlusconi felice per il Monza e carico di energia: così lo descrive Raffaele Palladino, alla vigilia della partita con il Torino. "Ho sentito il presidente in questi giorni e anche nelle scors ...