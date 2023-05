(Di sabato 6 maggio 2023) Da tre anni in PwC mappiamo per “Il Foglio della” la pr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...il territorio e la sua capacità di sapersi rinnovare nel tempo seguendo le evoluzioni dellae ... consentendo di mantenere l'delle maestranze e mantenendo in vita una tradizione ...Tanto che, sommariamente (ma non troppo), è persino possibile definire quali siano, al momento, le mansioni più indicate per essere affiancate alla prima. Tendenzialmente si tratta di ...L'femminile: il 9,7% ha al massimo 29 anni, nella fascia 30 - 39 la percentuale sale al ...4% Solo due donne su dieci siedono nei CDA delle aziende diL'Italia è ancora lontana dalla ...

Moda e occupazione femminile: meno di una su mille ce la fa Il Foglio

"È la sola presenza che accetto, detesto la vita coniugale, non potrei mai lavorare, soprattutto leggere, se non fossi completamente solo" ...