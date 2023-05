Moby Dick | le origini del capolavoro di Herman Melville

Leggi su dilei

(Di sabato 6 maggio 2023) Quandopubblicònel 1851, non aveva idea che sarebbe diventato un classico per generazioni di lettori. Il romanzo epico racconta la storia di Achab, un capitano di mare ossessionato e determinato a regolare i conti con una gigantesca balena bianca nota come. Ma, in realtà, la trama di questo libro è molto più di una semplice avventura; parla dello spirito umano che lotta contro probabilità apparentemente impossibili per raggiungere il proprio destino attraverso la forza, il coraggio e la perseveranza. Un romanzo sopravvissuto alla prova del tempo diventando un classico americano e undella letteratura. È allo stesso tempo un poema epico, una tragedia e molto altro ancora. La storia si immerge in temi come il bene e il ...