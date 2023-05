Mobilità | parte da Bologna la proposta di legge per “Italia a 30 km h”

Leggi su italiasera

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Presentata oggi a, a Palazzo d’Accursio, ladinazionale sulle Città 30 in: norme per lo sviluppo delle “Città 30” in tuttae l’aumento della sicurezza stradale nei centri abitati, promossa dalle associazioni Legambiente, Fiab, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities, Asvis, Fondazione Michele Scarponi, redatta a cura di Andrea Colombo (ex Assessore alladied esperto disostenibile e sicurezza stradale). La pdl è stata lanciata a conclusione della tre giorni di simposio “MobilitArs”, organizzato dalla Fondazione Michele Scarponi in collaborazione con Bikenomist, con il patrocinio e il sostegno della Città metropolitana die del Comune di ...