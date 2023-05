Mobilità ATA 2023 | prossima scadenza 11 maggio | chi riguarda? Pubblicazione movimenti l’1 giugno

(Di sabato 6 maggio 2023) Si sono chiusi il 3 aprile i termini per la presentazione delle domande didel personale ATA per l'anno scolastico/24. L'11è il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande die dei posti disponibili. Ladeiè fissata per il 1°. L'articolo .

... anche quelle più impellenti che riguardano il Pnrr, immissioni in ruolo e supplenze, gestione delle graduatorie del personale docente eprecario,del personale scolastico da liberare ......di Sarzana " commenta l'assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria " Nel Ponente la... Ogni giornoraccoglie circa due tonnellate di rifiuti con la propria stazione mobile, metà dei ...... nell'ambito dell'Istruzione servono innanzitutto 300 milioni per un organico aggiuntivo di 40mila unitae docenti ora per non perdere 30 miliardi di fondi Pnrr domani. Sullabisogna ...