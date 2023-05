Milano | scappa da ospedale con figlio neonato | arrestato il padre

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 maggio 2023) Il piccolo era ricoverato dal 3 maggio scorso Ha preso ildall’ed è fuggito. Dopo due giorni di ricerche, ieri sera l’uomo è stato fermato edagli agenti della Polizia locale alla stazione diSan Cristoforo per resistenza e tentata rapina. Il bambino, di due mesi, era stato sottratto dall’di Magenta, dove era ricoverato, lo scorso 3 maggio. Ieri una pattuglia di motociclisti della Polizia locale di Abbiategrasso, che monitoravano e controllavano l’abitazione del, lo hanno individuato mentre trasportava il piccolo in un ovetto. Alla vista degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga, prima a piedi e poi salendo a bordo di un’auto di passaggio. Avvisata via radio, un’altra pattuglia ha individuato la vettura il cui ...