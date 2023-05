Milan | un giocatore non al meglio | preservato per il derby con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilaprirà la quintultima giornata di Serie A alle 15 contro la Lazio (vedi formazioni ufficiali), anticipando Roma-Inter. Pioli preserva unin vista del primo euro, come anticipa Sky Sport. PICCOLO PROBLEMA – Nelle formazioni ufficiali di-Lazio figura in panchina Brahim Diaz, ma non è al. In collegamento per Sky Sport 24, Peppe Di Stefano fa sapere che lo spagnolo ha qualche problema fisico e dovrà essere monitorato. Stefano Pioli ce l’ha a disposizione, ma ha deciso di preservarlo in vista delcontro. Da capire in quali condizioni sarà mercoledì sera per-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...