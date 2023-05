Milan | rinnovo Leao | siamo davvero all’ultima curva | NEWS

(Di sabato 6 maggio 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche deldicol: per la rosea mancherebbepoco

Ildi Leao colè ormai cosa fatta, manca soltanto l'annuncio e poi ci sarà la fumata bianca Ildi Leao colè ormai cosa fatta, manca soltanto l'annuncio e poi ci sarà la ...Un profilo che piace tanto alè quello di Ruben Loftus - Cheek , mezzala classe '96 che il ... al momento non ci sono segnali che facciano propendere verso un. Tanto più che i rumors dall'...Che il rettilineo finale che porta alcon ilfosse vicino ve lo abbiamo raccontato su Calciomercato.it qualche settimana fa, ma in questi giorni le parti si sono ulteriormente ...

Milan, la frenata Champions non ferma Leao: avanti per il rinnovo Gazzetta

Settimane calde per il Milan in campo che si gioca la Champions League di quest'anno ma anche della prossima stagione, Giorni roventi anche fuori dal campo dalle parti di via Aldo ...Le aperture inglesi di oggi, sabato 6 maggio 2023. Daily Express "Incoronazione" Guardiola promette ai tifosi un gioco di troni allo stadio. Mirror.