Milan-Lazio | Tiziano Crudeli esplode di gioia per la vittoria dei rossoneri VIDEO

(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo il deludente pareggio con la Cremonese, iltorna al successo battendo 2-0 lanel match del Giuseppe Meazza valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Le reti messe a referto da Ismael Bennacer e Theo Hernandez permettono aidi portare a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, ovviamente, il telecronista tifoso delnon è riuscito a contenere la propria felicità. Nel corso della consueta diretta televisiva, infatti,è esploso diin occasione dei gole del triplice fischio del direttore di gara. Ecco ildella sua reazione. SportFace.

Ilha battuto 2 - 0 lacon i gol di Bennacer al 17mo e di Theo Hernandez al 29mo e si e' portato a - 3 dai biancocelesti, riaprendo la lotta per un posto Champions. I rossoneri hanno ...All.: Sarri 4,5: laregala un gol aluna manciata di minuti dopo che alarriva la batosta dell'infortunio di Leao. Con la partita in mano, è un errore grave. Farsi montare addosso ...Lo aiuta anche oggi, perché trova unaalquanto malridotta, senza il suo cardine di ... Sarri deve raschiare il fondo del barile oggi contro unfinalmente secondo logica e non astrusi ...

Sembra la Lazio dell'anno scorso, proprio a San Siro contro il Milan. Un déjà-vu inopportuno in questa fase finale di stagione, per una squadra mai all'altezza del proprio avversario. Rimane il ...Un due a zero secco che non lascia spazio a interpretazioni quello del Milan sulla Lazio. A segno Bennacer e Theo Hernandez. Zona Champions sempre più infuocata e caotica con gli incroci tra ...