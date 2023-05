Milan-Lazio | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena, crocevia importante nella stagione di entrambe le squadre poiché in palio ci sono tre punti pesantissimi nella corsa alla zona Champions. Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, imbattuti da 5 gare di campionato (ma con 4 pareggi e una vittoria) e reduci dall’1-1 strappato mercoledì nel finale alla Cremonese che li ha fatti scivolare al quinto posto. Dall’altro, i biancocelesti di Maurizio Sarri, che dopo il ritrovato successo contro il Sassuolo vorranno continuare a vincere per tenersi stretto il secondo posto e dare così la zampata decisiva per restare in top 4. Il fischio d’inizio al match, valevole per la 34esima giornata diA, è in programma alle ore 15:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa hanno faticato nelle 5 ...