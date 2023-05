Milan-Lazio | Pioli | “Theo deve avere l’ossessione di diventare il migliore al mondo”

Così parlò l'allenatore rossonero, reduce dai due schiaffi rifilati alla. "Abbiamo fatto una grande partita, ora c'è tutto il tempo per recuperare in vista della semifinale contro l'Inter". ...2 Intervenuto al termine della gara tra, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Dazn: 'Soddisfazione per la prestazione e per la vittoria. Non siamo contenti della classifica e il campionato sta ...IL TABELLINO2 - 0 (2 - 0 primo tempo) Marcatori: 17' Bennacer (Mil), 30' pt Hernandez (Mil) Assist: 17' pt Giroud (Mil)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria (dal 1' st Kalulu), ...

Ecco le parole di Maurizio Sarri al termine di Milan-Lazio. I biancocelesti hanno perso 2-0 il match di San Siro, scontro diretto per un posto in Champions League. Le dichiarazioni del tecnico a DAZN.MILANO - La Lazio perde contro il Milan, la strada per la Champions è ancora lunga e tortuosa. Il 2-0 dei rossoneri pesa come un macigno. Zero tiri in porta, una prestazione opaca e tanta stanchezza.