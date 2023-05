Milan-Lazio oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) La trentaquattresima giornata diA è la prima con il Napoli incoronato come campione d’Italia, ma vedrà tre scontri fra tutte le pretendenti ad un piazzamento in Champions League. Si comincia subito col botto quest’, con la sfida traallo stadio San Siro che potrebbe significare molto per la lotta alla qualificazione nella prossima competizione continentale. I biancocelesti sembrano lanciati nel mantenere la seconda piazza con 64 punti conquistati fino ad ora, e hanno ripreso a marciare grazie al successo sul Sassuolo dopo i due ko con Torino e Inter. Più complicata la situazione rossonera, con i ragazzi di Pioli nel gruppo delle quinte a quota 58, vogliosi di riscatto dopo il pari con la Cremonese ma con una semifinale di Champions con l’Inter da onorare. Nonostante la sfida europea, Pioli non ...