Milan-Lazio | Marusic | “Loro in forma | dobbiamo essere concentrati”

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del, nel pre partita della gara contro la. Tutti i dettagli Stefano Pioli ha parlato a Dazn nel pre partita di. PAROLE - "Volevamo di più da queste ultime 6 partite, 2 vittorie e 4 pareggi sono pochi. Dobbiamo fare meglio oggi contro una squadra molto forte. ...Commenta per primo Intervenuto prima di, Maurizio Sarri , tecnico dei biancocelesti, ha parlato così a Dazn : 'Luis Alberto ha fatto tutto regolarmente. Zaccagni abbiamo preferito tenerlo a riposo per un affaticamento all'...Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di, Vranckx ha parlato così: 'Dobbiamo provare a vincere e rimanere concentrati. Non possiamo più buttare via punti in questa stagione. Abbiamo lavorato bene, ora dobbiamo scendere in campo ...

La Lazio vuole proseguire la corsa Champions in casa del Milan. Sarri dovrà fare a meno degli infortunati Vecino e Cataldi e per questo si affiderà a Marcos Antonio in cabina di ...Tutto pronto a San Siro per la sfida tra rossoneri e biancocelesti. Il calcio d'inizio è fissato sabato 6 maggio alle ore 15.00, in diretta su DAZN ...