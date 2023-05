Milan-Lazio | Marelli svela | «Ecco perchè si poteva annullare il gol di Bennacer»

(Di sabato 6 maggio 2023), l’ex arbitro Lucaanalizza la situazione attorno al gol die ammette: «essere annullato» In collegamento con DAZN dopo, Lucaha analizzato l’azioe che ha portato al gol dell’1-0 di. PAROLE – «La rete dell’1-0 delnasce da un’irregolarità. Giroud al momento della rimessa in gioco del pallone da parte di Provedel si trova con il piede sulla linea dell’area di rigore. Il VAR non può intervenire. Questa reteessere annullata solo dall’assistente se si fosse accorto che Giroud aveva il piede sulla linea».

Secondo incrocio sull'asse Roma - Milano: dopo, è il turno di Roma e Inter per la trentaquattresima giornata di Serie AAsse bollente quello tra Roma e Milano per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: dopo- ...Alessio Romagnoli, il grande ex di, ha mostrato grande malcontento al temine della partita per le decisioni arbitrali. Le sue paroleè ormai storia. 2 - 0 il risultato finale a San Siro , con i rossoneri di ...... questo mattina, soprattutto in direzione Nord: una situazione che ha impensierito in particolare i tifosi in partenza per andare a vedere. Il treno dei tifosi, infatti, è stato fermo ...

LIVE Milan-Lazio 2-0: gol di Bennacer e Theo | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Un Milan in palla, guidato da Bennacer e Theo Hernandez, stende la Lazio e si rilancia verso la prossima Champions League.Mastica amaro maurizo Sarri dopo la sconfitta a San Siro (2-0) contro il Milan. “Fino al Dopo gol del vantaggio , la partita è stata equilibrata. Il 2-0 è frutto di un errore , il tiro è stato deviat ...