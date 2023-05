Milan-Lazio | infortunio muscolare per Leao | il portoghese esce dopo pochi minuti

(Di sabato 6 maggio 2023) Tegola in casadel match contro la, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Rafaelin uno scatto ha sentito tirare l’inguine. Una grande azione del giocatoreche era anche arrivato a concludere verso la porta di Provedel, ma al termine ha sentito tirare ed ha chiesto immediatamente il cambio sconsolato. La testa ovviamente va alla doppia sfida contro l’Inter valevole per la semifinale di Champions League. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per capire l’entità. LA DISPERAZIONE SOCIAL DEI TIFOSI ROSSONERI SportFace.

SOCIAL CALCIO - I tifosi delreagiscono all'infortunio rimediato da Leao contro la: la sua presenza per la Champions è in dubbio Ansia in casaper capire le condizioni di Rafael Leao, costretto ad uscire ad ...Commenta per primo Intervistato al termine del primo tempo di, Alexis Saelemaekers , subentrato a Leao, ha parlato così a Dazn : 'Abbiamo indirizzato bene la partita, ma adesso sarà dura nel secondo tempo. Non dobbiamo mollare. Il mister vuole che ...Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...

Milan avanti 2-0 sulla Lazio con Theo Hernandez che raddoppia per i rossoneri dopo l’iniziale vantaggio siglato da Ismael Bennacer. Gol clamoroso del terzino rossonero, arrivato al termine di un coast ...Doppio cambio nel Milan all'intervallo: escono Calabria e Kjaer, entrano Kalulu e Thiaw. - Il primo tempo di Milan-Lazio si è concluso 2-0 per i rossoneri: per ora decidono le reti di Bennacer e Theo ...