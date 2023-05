Milan-Lazio | i numeri della sfida di ‘acmilan com’ | Serie A News

I RISULTATI: FINALE 2 - 0 Marcatori: 17 p.t. Bennacer (M), 29 p.t. Hernandez (M) Roma - Inter : FINALE 0 - 2 Marcatori: 33 p.t. Dimarco (I), 29 s.t. (R) Cremonese - Spezia: FINALE 2 -...... highlights, tabellino e classificaCREMONESE - SPEZIA 2 - 0 41 Ciofani, 77 Vasquez Cremonese - Spezia © LaPresse - Calciomercato.itLa classifica: Napoli 80,64*, Juventus 63, Inter 63*,...... in Roma - Inter, dopo le ultime due doppiette cone Verona, ma è stato comunque incisivo, ... Lautaro Martinez è piuttosto carico, si prepara al derby di Champions League contro ile sogna ...

Dopo 10’ è calato il gelo a San Siro quando Leao al primo allungo si è fatto male e ha chiesto il cambio. Pioli lo ha sostituito subito con Saelemaekers nella speranza di recuperarlo per il… Leggi ...Dopo la vittoria odierna contro la Lazio di Maurizio Sarri, il terzino destro e capitano del Milan, Davide Calabria, ha tracciato la via della squadra in vista dell'impegno infrasettimanale ...