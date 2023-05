Milan - Lazio | i convocati di Sarri | c' è Zaccagni

MILANO - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il(ore 15:00) allo Stadio Giuseppe Meazza. Portieri : Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli; Centrocampisti : ...Commenta per primo La prima partita della 34a giornata di Serie A è il big match tracon vista sulla Champions. Per la gara in programma oggi alle 15 l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. C'è anche Zaccagni, in dubbio fino all'..., UFFICIALE: anche Zaccagni tra i convocati di SarriPresente, invece, nella lista l'attaccante Mattia Zaccagni, nonostante i dubbi delle scorse ore. L'ex Verona aveva rimediato un ...

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo italiano, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così della sfida di questo ...La Lazio affronterà il Milan nel primo anticipo del sabato del weekend di Serie A. I biancocelesti arrivano alla partita di San Siro dopo la vittoria contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, anc ...