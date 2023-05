Milan-Lazio | Florenzi out per un lieve problema muscolare

(Di sabato 6 maggio 2023) Alessandronon prenderà parte alla partita, valida per la trentaquattresima giornata di Serie B. Il terzino azzurro è stato fermato da undientità. L’ex Roma – che ha già saltato la sfida contro i giallorossi per uno stato febbrile – dovrà essere valutato in vista del derby di Champions. Non si esclude che quello di oggi sia uno stop precauzionale. SportFace.

Le parole di Adam Marusic, esterno della, prima del calcio d'inizio della sfida contro il. I dettagli Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre - partita di, Adam Marusic si è espresso sul match che prenderà il via tra poco a San Siro. L'esterno ha sottolineato l'importanza della partita per la corsa Champions. LE PAROLE - "Oggi è ...Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro ila San Siro, Adam Marusic si è espresso così: 'Oggi è giochiamo una partita molto importante. L'ultimo big match di questa stagione. Per noi è fondamentale, se vinciamo, siamo vicini al nostro ...Su uno dei treni bloccati, centinaia di tifosi dellain viaggio verso Milano per la partita con il. Sul percorso inverso, disagi anche per i tifosi dell'Inter diretti a Roma per il match ...

Convocati Lazio per il Milan: la decisione su Zaccagni. Ecco le scelte del tecnico capitolino per la sfida di San Siro Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i convocati… Leggi ...Nel pre-partita di Milan - Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore rossonero, ed ex tecnico biancoceleste, Stefano Pioli per presentare la sfida: "Volevamo ...