Milan-Lazio 2-0 | rossoneri momentaneamente al quarto posto

Ilha battuto 2 - 0 lacon i gol di Bennacer al 17mo e di Theo Hernandez al 29mo e si e' portato a - 3 dai biancocelesti, riaprendo la lotta per un posto Champions. I rossoneri hanno ...All.: Sarri 4,5: laregala un gol aluna manciata di minuti dopo che alarriva la batosta dell'infortunio di Leao. Con la partita in mano, è un errore grave. Farsi montare addosso ...Lo aiuta anche oggi, perché trova unaalquanto malridotta, senza il suo cardine di ... Sarri deve raschiare il fondo del barile oggi contro unfinalmente secondo logica e non astrusi ...

Il Milan si aggiudica la sfida contro la Lazio grazie alla vittoria per 2-0: a segno Bennacer e Theo Hernandez, entrambi nel primo tempo. Unica nota negativa l'infortunio di Rafael Leao: l'attaccante ...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan vince lo scontro diretto per la Champions League battendo la Lazio per 2-0, con le reti di Bennacer e Theo ...