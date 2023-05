Milan-Lazio 2-0 | Pioli torna a vincere | Bennacer e Theo Hernandez mattatori

(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo il turno infrasettimanale che ha decretato l’assegnazione matematica dello Scudetto 2022-23 al Napoli, oggi, sabato 6 maggio, è cominciata la 34ª giornata del campionato di Serie A con ilto al successo dopo gli ultimi due pareggi. I ragazzi di misterhanno piegato lacon le reti disiglate entrambe nel primo tempo. Sono bastati 29? al Diavolo per avere la meglio sui biancocelesti e salire al 4° posto agganciando momentaneamente la zona Champions League. Rafael Leao,2-0,sorride ma preoccupa Leao In un bel pomeriggio visto il risultato, l’unica nota negativa ha riguardato l’attaccante delLeao ...

...00 RKC Waalwijk - FC Volendam 4 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Perugia - Cagliari 0 - 5 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos CALCIO - SERIE A 15:002 -...... sembra aver ritrovato smalto e ha vinto le ultime tre mettendo ko Empoli (3 - 0),(3 - 1) e ...il quarto posto e arriva a pochi giorni dagli impegni europei che vedranno l'Inter sfidare il...Ilsupera nettamente lanella sfida Champions e l'avvicina in classifica. I migliori in campo sono gli autori dei gol: Theo Hernandez e Bennacer. Delude la squadra di Sarri, una sola ...

Il Milan batte la Lazio 2-0 con i gol di Bennacer e Theo Hernandez ma rischi di perdere per infortunio Rafa Leão per il derby di Champions League contro l’Inter in programma mercoledì. L’attaccante po ...Al termine della partita tra Milan e Lazio, terminata 2-0 per i rossoneri, è intervenuto dagli studi di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli per mostrare e raccontare ...