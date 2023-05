Milan-Lazio 2-0 | gol di Bennacer e Hernandez

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 2-0 lanel primo anticipo del sabato della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’. A decidere il match le reti dial 17? e Theoal 29?. In classifica i biancocelesti restano fermi al 2° posto con 64 punti, uno in più della Juventus, mentre i rossoneri salgono al 4° posto a quota 61, superando di una lunghezza l’Inter, impegnata alle 18 all’Olimpico contro la Roma. L'articolo proviene da Italia Sera.

Così parlò l'allenatore rossonero, reduce dai due schiaffi rifilati alla. "Abbiamo fatto una grande partita, ora c'è tutto il tempo per recuperare in vista della semifinale contro l'Inter". Intervenuto al termine della gara tra, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Dazn: 'Soddisfazione per la prestazione e per la vittoria. Non siamo contenti della classifica e il campionato sta ...

Ecco le parole di Maurizio Sarri al termine di Milan-Lazio. I biancocelesti hanno perso 2-0 il match di San Siro, scontro diretto per un posto in Champions League. Le dichiarazioni del tecnico a DAZN.Stefano Pioli visibilmente soddisfatto dopo la bella vittoria del suo Milan contro la Lazio: “Provo solo soddisfazione”, dice il tecnico ai microfoni di DAZN, “per la bella prestazione e per la ...