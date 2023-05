Milan - Lazio 2 - 0 | decidono Bennacer e Theo

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilbatte la2 - 0 e conquista tre punti d'oro per la corsa alla Champions. A San Siro la squadra di Pioli si aggiudica uno degli scontri diretti per l'Europa che conta:le reti ...

... Sarri ha mandato un messaggio chiaro ai suoi uomini: "Calendario Mi aspetto di fare quattro gare toste alla ricerca del massimo risultato, altrimenti siamo morti ", ha concluso dopo. ...Lacrolla contro ile San Siro resta un tabù. I biancocelesti soccombono nella prima frazione con i gol di Bennacer e Theo Hernandez e da lì non riemergono più. ...Dieci minuti eha la sua prima sorpresa. Gravissima per Pioli e per i rossoneri: Rafael Leao è stato costretto a uscire per infortunio. Un guaio muscolare dopo uno scatto con ...

[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio stecca di nuovo a Milano, stavolta perdendo 2-0 contro il Milan. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha analizzato il ko di San Siro: “ ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-85d6e522-10b2-b191-fbc2-9c775dcc44 ...