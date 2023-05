Milan-Lazio 0-0 | inizia la partita | LIVE NEWS

in ansia per le condizioni di Leao in vista dell'euroderby contro l'Inter in semifinale di Champions League. L'attaccante portoghese si è fatto male nella parte iniziale dell' ed è stato ...Problema per Rafael Leao, esterno portoghese del, nel corso della sfida contro la. Tutti i dettagli Brutte notizie in casanel corso della sfida contro la. Dopo appena 10 minuti, Rafael Leao è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. L'esterno portoghese ha infatti accusato un fastidio ...Dieci minuti eha la sua prima sorpresa. Gravissima per Pioli e per i rossoneri: Rafael Leao è stato costretto a uscire per infortunio. Un guaio muscolare dopo uno scatto con il quale aveva creato il ...

18' GOOOOOLLLLLL!!! BENNACERRRRRR!!! L'algerino ruba palla al limite dell'area a Marcos Antonio, uno-due con Giroud e sinistro all'angolino. 17' Combinazione sulla ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...