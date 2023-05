Milan | la Lazio e l’aria di Champions League | ma preoccupa Leao…

... l' Inter è tornata alla vittoria in campionato e adesso sono quattro di fila: Empoli,, ...quattro a fine campionato e arrivano con grande morale all'attesissimo derby di Champions contro il...I nerazzurri vanno a dormire a - 1 dal secondo posto dellae potranno avvicinarsi all'euro - derby di mercoledì con l'animo più leggero. Rispetto a metà aprile, dopo il ko casalingo contro il ...SempliciCLASSIFICA SERIE A: Napoli 80 punti;* 64; Juventus e Inter* 63;* 61; Atalanta e Roma* 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli ...

Il Milan non è morto, anzi. Il Milan sa giocare a calcio e lo ha dimostrato questo pomeriggio annichilendo la Lazio di Sarri. Quando i rossoneri sono in forma è uno spettacolo vedere la trame da gioco ...L'allenatore spiega la rinascita dell'Inter: "Ora ho la possibilità di ruotare gli uomini in attacco e a centrocampo. Brozovic e Lukaku ci sono mancati tanto. In Champions sarà una gara nell'arco di 1 ...