Milan | infortunio per Leao | a rischio il derby di Champions

(Di sabato 6 maggio 2023) Problema per Rafael, esterno portoghese del, nel corso della sfida contro la Lazio. Tutti i dettagli Brutte notizie in casanel corso della sfida contro la Lazio. Dopo appena 10 minuti, Rafaelè stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. L’esterno portoghese ha infatti accusato un fastidio nella zona del linguine. La preoccupazione è ora rivolta aldiLeague contro l’Inter, in programma mercoledì 10 maggio alle 21. L’assenza disarebbe pesantissima per i rossoneri.

Dieci minuti e Milan-Lazio ha la sua prima sorpresa. Gravissima per Pioli e per i rossoneri: Rafael Leao è stato costretto a uscire per infortunio. Un guaio muscolare dopo uno scatto con ...