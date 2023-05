Milan in vantaggio 2-0 contro la Lazio | Theo Hernandez fa un gol coast-to-coast Video

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilmette subito il turbolae segna 2 gol in 12 minuti. Al 17esimo la sblocca l’algerino Bennacer, ma è il gol dial 29esimo ad essere elogiato dai tifosi. Il francese percorre tutto il campo, dalla difesa fino ad arrivare all’area di rigore e il suo tiro è imparabile per Provedel. Ora la lotta Champions si fa sempre più avvincente, perché lapotrebbe realmente perdere il secondo posto. La Juventus giocherà con l’Atalanta e se vincerà andrà a +2 dai biancocelesti (sedovesse finire a favore dei rossoneri). C’è da dire, però, che i bianconeri saranno probabilmente di nuovo penalizzati con una riduzione di punti e potrebbe entrare in Champions la quinta classificata. Il, intanto, ...

...del campionato di Serie A 2022/23Doccia gelata per il, che perde Rafael Leao dopo solo dieci minuti per un guaio muscolare, ma i rossoneri non si scoraggiano e trovano subito ilcon ...... dove vederla in TVC'è grandissima attesa per la partita che vede di fronte ildi Pioli e la ... con un solo punto disulla Juventus di Allegri. Chi volesse gustarvi la partita, potrà ...Con l'unicum deldi Sacchi naturalmente e del suo dominio del mondo con un gioco ... avendo 13 punti dia cinque giornate dalla fine, il Barcellona di Xavi . Qualcuno dice che gente ...

LIVE - Milan - Lazio 1-0: Bennacer porta in vantaggio i rossoneri Sportitalia

Genoa - Ascoli 2-1 highlights e gol: la vittoria casalinga e il pareggio del Bari portano il Grifone nuovamente in Serie A ...Non bene il primo tempo della Lazio a San Siro. I biancocelesti hanno lasciato il pallino del gioco al Milan che non se l'è lasciato dire due volte approfittandone con il doppio ...