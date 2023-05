Agguato a Napoli durante i festeggiamenti per lo scudetto, muore a 26 anni ildi un boss. ... battuto il Lecce per 2 a 1, l'Inter travolge il Verona 6 a 0, pareggiano Roma eper 1 a 1 ...L'attenzione al sociale è una sorta di marchio interista e con l'arrivo di Massimo Moratti,... Se vinciamo contro ilall'ultimo secondo del recupero dopo una pessima partita siamo felici, ...... elegante difensore degli anni Cinquanta e Sessanta, il primo Capitano italiano ad alzare una Coppa dei Campioni e lo ha trasmesso alDaniel, attaccante ancora acerbo, in quellaDinasty ...

Milan, il figlio di Ibra può andare al Novara: l'ultima idea di mercato Calciomercato.com

Se da una parte Ibrahimovic sta valutando l'eventuale ritiro dal calcio a fine stagione, dall'altra ci sono i due figli di Zlatan che si stanno mettendo in mostra nelle giovanili rossonere: Maximilian ...Dagli studi della Bobo Tv non terminano gli elogi per il lavoro di Maurizio Sarri che sta facendo con la Lazio in questa stagione. A celebrare i risultati e il gioco ottenuto, figlio di ...