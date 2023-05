Milan e Inter scaldano i motori per il derby di Champions | piegate Roma e Lazio nella sfida incrociata tra le città

Leggi su open.online

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilbatte un colpo, anzi due, l’risponde in ugual modo. Assegnato con largo anticipo lo scudetto, il sabato di campionato presentava oggi 6 maggio una ghiottasull’asseo: rossoneri contro laseconda in classifica a San Siro, nel primo pomeriggio, nerazzurri di scena all’Olimpico ospiti della, all’ora dell’aperitivo. Due sfide tutte da seguire in otticaLeague. In tutti i sensi: da un lato la lotta per conquistarsi un posto al soleprossima stagione della coppa europea più ambita è assai agguerrita. Le quattro squadre dio, ma anche l’Atalanta e la Juventus – su cui pure pende la spada di Damocle della ...