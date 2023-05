Milan e Inter battono le romane | ora il derby di Champions Paura per Leao

Nel mini - torneo primaverile che è la corsa ai tre posti Champions rimasti, il sabato della 34ma giornata sorride al(2 - 0 alla Lazio) ed all', che espugna l'Olimpico con lo stesso risultato (reti di Dimarco e Lukaku), aspettando lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus di domenica. Negli ultimi ...Commenta per primo A quattro giorni dalla semifinale d'andata in Champions League contro l', Rafael Leao tiene in apprensione il. L'attaccante portoghese è uscito dopo appena 10 minuti contro la Lazio perché ha sentito tirare alla gamba sinistra dopo un allungo. Le reazioni ...MILANO - L'batte la Roma 2 - 0 all'Olimpico e si riprende il quarto posto in classifica a pochi giorni dalla semifinale di andata di Champions League contro il. Decisive le reti di Dimarco e Lukaku ...

Scatto Champions dell'Inter: Lukaku e Dimarco affondano Mourinho, scavalcato il Milan al 4° posto | Primapagina Calciomercato.com

Dopo la vittoria per 6-0 contro il Verona al Bentegodi, l' Inter vince 2-0 contro la Roma all'Olimpico grazie ai gol di Dimarco e Lukaku. L'allenatore nerazzurro ha poi proseguito: "Ora ho la possibil ...Tanti i post divertenti pubblicati sul web dai tifosi dopo le vittorie di rossoneri e nerazzurri contro biancocelesti e giallorossi: guarda i più divertenti ...