Milan | colpo Champions Giroud fa il nome | chi può arrivare in attacco

(Di sabato 6 maggio 2023) La volatadel? Inizia oggi, contro la Lazio seconda in classifica. Proseguirà mercoledì, nel derby di semifinale contro l'Inter. E continuerà sul mercato, nelle prossime settimane, anche se gli obiettivi e il budget in mano a Paolo Maldini e Ricky Massara saranno inevitabilmente condizionati dai verdetti del campo. Ovvio pensare che una sconfitta con i biancocelesti e una esclusione dai primi quattro posti in campionato possano comportare una processo di relativo ridimensionamento in estate, con la cessione di uno o due big per far quadrare i conti e una campagna acquisti all'insegna di nomi nuovi e futuribili, come fu nel 2019 con Leao o Theo Hernandez. Se viceversa la rincorsa in Serie A finirà bene, allora il tesoretto accumulato nella campagna europea di questa stagione potrebbe venire utilizzata non solo per blindare i ...

Serie A TIM | 34ª giornata Sabato 6 maggio, ore 15:00 Stadio Meazza, Milano MILAN - LAZIO 2-0 (18' Bennacer, 30' Theo Hernandez) MILAN (4-2-3-1): Maignan; ...65' Angolo per il Milan dalla destra, sul pallone Tonali e Bennacer: cross in area del centrocampista italiano, Thiaw salta più in alto di tutti, colpo di testa alto di ...