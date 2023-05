Milan | Calabria | “Testa | cuore | anima e gambe a mercoledì”

(Di sabato 6 maggio 2023) Davide, capitano del, ha espresso attraverso i propri social l'attesa per il derby di Champions League contro l'Inter

Il tabellino di- Lazio 2 - 0 17' Bennacer, 29' Theo Hernandez(4 - 2 - 3 - 1): Maignan;(1'st Kalulu), Tomori, Kjaer (1'st Thiaw), Theo Hernandez (35'st Ballo - Touré); Tonali,...Le probabili formazioni di- Inter(4 - 2 - 3 - 1): Maignan;, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Kruni; Brahim Díaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud Ballottaggi: - Indisponibili: ...... 17'pt Bennacer, 29'pt Hernandez(4 - 2 - 3 - 1): Maignan 6;6 (1'st Kalulu 6), Tomori 6, Kjaer 6.5 (1'st Thiaw 6), Hernandez 7.5 (35'st Tourè sv); Krunic 6.5, Tonali 6.5; Messias 6, ...

Milan, capitan Calabria: "Ora testa, cuore, anima e gambe a mercoledì" Milan News

Dopo la vittoria odierna contro la Lazio di Maurizio Sarri, il terzino destro e capitano del Milan, Davide Calabria, ha tracciato la via della squadra in vista dell'impegno infrasettimanale ...Milan-Lazio è la sfida che apre il 34esimo turno di Serie A. Arrivata l’ufficialità della Vittoria del titolo da parte del Napoli, nelle zone alte della classifica sono tre gli scontri diretti in prog ...