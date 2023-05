Mihajlovic | il contenuto dell’ultima telefonata prima di morire | retroscena da brividi

(Di sabato 6 maggio 2023) Bellissimo il ricordo del direttore editoriale di Libero in ricordo di Sinisa. Sinisaè stato un calciatore ed un allenatore molto apprezzato nel mondo del calcio. La sua morte, a seguito di una pesante malattia, ha lasciato un vuoto tra tifosi e addetti ai lavori. Con circa 560 partite da calciatore, e circa 400 da allenatore, ha frequentato campi e panchine di tutto il mondo. Ha lasciato il segno soprattutto alla Lazio e all’Inter dove ha vinto, da calciatore, due scudetto, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Memorabili la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Uefa nella stagione 1998/99. Da allenatore aveva guidato Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Nel mentre anche una piccola parentesi al comando della nazionale serba, durata però soltanto un anno. Il ritorno sulla panchina del Bologna testimonia ...

