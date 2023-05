'Se qualcuno avesse voluto avere davvero l'ultima prova che la questionenon avrà una risposta concreta in tempi brevi, allora l'ha trovata nel corso della riunione del Coreper (il comitato ...E il caso, col passare delle ore, condivisione dopo condivisione,in mezza Europa, con una scia di commenti al veleno. Coda di polemiche per la visita del ministro Antonio Tajani e di altri ...La notiziaa Downing street, dove cronisti e telecamere sono assiepati per assistere all'incontro tra ... daialla difesa, passando per gli scambi commerciali e le relazioni ...

Migranti, l'Ue rimbalza l'Italia: Emergenza Se ne parla nel 2024 Affaritaliani.it

L'Ue rinvia le discussioni sui migranti. L'ondata di sbarchi estivi non potrà essere fronteggiata con nuovi strumenti. E intanto Berlino stringe: ...Il premier affronta la seconda giornata della missione a Londra con il sorriso e blinda sottosegretari: "Squadra che vince non si cambia" ...