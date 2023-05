Migranti | ancora sbarchi a Lampedusa | quasi mille persone arrivate nelle ultime ore

(Di sabato 6 maggio 2023) Acontinuano gli: sono in totale 988 lenell’isola solo nella giornata di oggi (LO SPECIALE).ore, due barche partite dalla Libia, una di 12 metri con 119a bordo (compreso un minore) e l'altra con 116(3 delle quali donne), sono state intercettate e portate al porto didalle motovedetta V1300 della Guardia di finanza e Cp306 della Capitaneria. Un uomo è stato portato al poliambulatorio subito dopo lo sbarco. Entrambe le barche sono salpate da Zuwara e Zawia, in Libia, come la precedente giunta un'ora prima. A bordo c'erano cittadini bengalesi, egiziani, etiopi, siriani, sudanesi e pakistani. I bengalesi hanno detto di aver pagato 500 ...

... un Paese con un gran numero di richiedenti asilo pro capite ne subisce un'altra; un Paese, come la Francia, dove icercano di andare nel Regno Unito , un'altra; e lo stesso vale per ......nel Paese che un tempo ci considerava concittadini europei e che ora ci etichetta comeè ... L'incoronazione di re Carlo conservamolti elementi e riti che risalgono a secoli fa, a ......verso ie la comunità Lgbt, e diffusione di contenuti prodotti da altri gruppi simili. Ma a questo si aggiungevano anche critiche dirette a rappresentanti politici taiwanesi, oalla ...

MIGRANTI, ANCORA ARRIVI “SENZA RETE DI ACCOGLIENZA ... Comune di Modena

La nomina di Scaroni all'Enel (ancora da ratificare) non è piaciuta a Washington, non per le qualità tecniche ma per il profilo politico: la sua storica ...Alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, si cerca di fare spazio per i migranti morti: ci sono otto bare ...