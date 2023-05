Michela Murgia sulla malattia | “Un tumore al quarto stadio”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 6 maggio 2023) La scrittriceha parlato della sua, un carcinoma al rene alcon metastasi che sono arrivate a polmoni, ossa e cervello. La scrittrice, che tempo fa aveva avuto unal polmone, che era stato preso in tempo, oggi sta provando una cura molto aggressiva, un’immunoterapia a base di biofarmaci. Laha parlato al Corriere della Sera, svelando: “Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la, ma stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, perché è tardi, ma guadagnare tempo”. Aggiunge: “Il cancro è unamolto gentile, può crescere per anni senza farsene accorgere. In particolare sul rene, un organo che ha molto ...