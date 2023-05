Michela Murgia racconta il suo tumore | «È al quarto stadio | mi rimangono pochi mesi di vita»

(Di sabato 6 maggio 2023) La scrittriceha unal. Lediha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera che ha intenzione di sposarsi. E di aver comprato una casa a Roma con dieci letti «dove la mia famiglia queer potrà vivere insieme». Intanto ha scritto un libro che si chiama “Le tre ciotole”. Sono quelle in cui lei mangia, rigorosamente da sola, un pugno di riso, qualche pezzetto di pesce o di pollo e qualche verdura. «Mi hanno tolto cinque litri d’acqua dal polmone. Stavolta il cancro era partito dal rene. Ma a causa del Covid avevo trascurato i controlli», dice. «Mi restano. Mi sposo perché lo Stato chiede un ruolo: mio marito saprà cosa ...

La scrittriceha un tumore al quarto stadio. Le rimangono pochi mesi di vita.ha annunciato in un'intervista al Corriere della Sera che ha intenzione di sposarsi. E di aver comprato una casa a ...In particolare, Belloni ha condiviso una storia riguardante le parole di Saviano sul processo per diffamazione in cui è coinvolto il ministro Sangiuliano e ha anche citato l'amica, che ...Oggi tornando dalla clinica ho pensato che bisognerà pur dire a un certo punto a questa gente che io i bambini li odio. Quando il dottore mi ha detto: sarà contenta alla fine, ho dovuto mordermi le ...

Michela Murgia: «Ho un tumore al quarto stadio, mi rimangono mesi di vita: ho deciso di sposarmi» Corriere della Sera

"Non ho paura della morte. Ho comprato una casa con dieci letti dove la mia famiglia queer può vivere insieme" ...Michela Murgia ha un tumore. Ed è al quarto stadio. Le rimangono pochi mesi di vita. Per questo ha intenzione di sposarsi. Intanto, la scrittrice (50 anni) ha comprato una casa a Roma ...