Michela Murgia | mi restano pochi mesi | ora mi sposo

Leggi su agi

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - "Il cancro è una malattia molto gentile. Può crescere per anni senza farsene accorgere. In particolare sul rene, un organo che ha tanto spazio attorno. Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Me l'ha spiegato bene il medico che mi segue". In una lunga intervista al Corriere della Sera, la scrittriceparla della sua malattia. Lo fa a partire dal suo ultimo libro, "Tre ciotole", che si apre con la diagnosi di un male incurabile. Di fatto un'autobiografia, il racconto "pedissequo di quello che mi sta succedendo", un "carcinoma renale al quarto stadio" dal quale "non si torna indietro". Ma la scrittrice non vuole riconoscersi "nel registro bellico", in parole come "lotta, guerra, trincea", e dice: "Mi sto curando con un'immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema ...