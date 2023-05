Michela Murgia | la malattia e le nozze | “Il cancro è una cosa che sono”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 6 maggio 2023) “Ilnon è unache ho; è unache“. Cara, questa proprio non ce l’aspettavamo. Ci hai spiazzati tutti. Non con uno scritto, per un tuo intervento puntuale e pungente nel dibattito pubblico, ma per una rivelazione che lascia senza fiato: il tumore e i pochi mesi di vita che ti restano da vivere. Per chi, come me, è cresciuta leggendo i tuoi libri, da “Accabadora” (2009) a “Stai Zitta” (2021), si è impersonata o ha ammirato, invidiato quelle figure femminili, in quelle donne che hai raccontato con voce appassionata in “Morgana”, questa è l’ultima notizia che volevamo sentire. Ma non è ancora tempo di piangerti, non è ancora tempo di ricordarti. Questi mesi che restano sappiamo, so – da ragazza che ammira un suo modello ispiratore – che li passerai ...