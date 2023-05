Michela Murgia | il tumore al quarto stadio | “Mi restano pochi mesi”

Tre ciotole , l'ultimo libro di, esce il 16 maggio. Il primo racconto si apre con la diagnosi di un male incurabile. Ed è una vicenda autobiografica in modo "pedissequo", spiega la stessain un'intervista al ...'A causa del Covid avevo trascurato i controlli' -spiega poi di aver già avuto un tumore in passato: 'A un polmone. Tossivo. Feci un controllo. Era a uno stadio precocissimo, lo riconoscemmo ...ha un tumore . Ed è al quarto stadio. Le rimangono pochi mesi di vita. Per questo ha intenzione di sposarsi. Intanto, la scrittrice (50 anni) ha comprato una casa a Roma con dieci letti ...

Michela Murgia: "Ho un tumore al quarto stadio, mi restano mesi di vita, ho deciso di sposarmi" RaiNews

L'autrice di Accabadora, la vincitrice del premio Mondello, la barricadera di Istruzioni per diventare fascisti e Stai zitta, la cronista impegnata di Il ...«Il cancro è una malattia molto gentile. Può crescere per anni senza farsene accorgere. In particolare sul rene, un organo che ha tanto spazio attorno. Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa ...