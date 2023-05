Michela Murgia | il tumore al quarto stadio e le nozze | “Mi rimangono mesi”

(Di sabato 6 maggio 2023) Ha vissuto dieci vite. Ha normalizzato la malattia. Ha sempre cercato di dire le cose come stavano, senza mai edulcorare la realtà. Non ha mai chiamato il suo carcinoma renale alcon altri nomi, come “alieno” o “maledetto”. “Meglio accettare che quello che mi sta succedendo faccia parte di me”. La scrittrice, in una lunga intervista, ha parlato in modo schietto della diagnosi. “Midi vita”., ilalAveva provato a normalizzare la malattia, raccontando i suoi pensieri più intimi in pubblico, sui social, spiegando i motivi per cui aveva dovuto prendersi una pausa e cancellare le date dei suoi spettacoli. Non c’era rammarico ...

ha un tumore al quarto stadio, con metastasi 'già nei polmoni, nelle ossa, al cervello'. E per questo un'operazione 'non avrebbe senso'. A rivelarlo è la stessa scrittrice al Corriere ...

