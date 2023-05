Michela Murgia | “Ho un tumore Non guarirò | mi restano mesi di vita” Meloni sui social | “Tifiamo per lei”

... Alessandra Leo " Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio, perché il suo è un governo fascista" è una delle frasi che la scrittriceha ..., dopo l'intervista apparsa stamattina sul Corriere in cui parla a cuore aperto della sua malattia , ha scritto un post su Instagram . La scrittrice sarda è stata inondata di messaggi ...... Valeria Parrella si è aggiudicata con La Fortuna (Feltrinelli), il riconoscimento per la Narrativa che dedica alla "sua amica" e Teresa Cremisi con Cronache dal disordine (La nave di ...

Michela Murgia: "Ho un tumore mi restano pochi mesi di vita" Avvenire

"Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello". "Dal quarto stadio non si torna indietro". Così la scrittrice Michela Murgia, in un'intervista al Corriere della Sera, rivela di avere un ca ...Il riconoscimento per la narrativa con il volume "La Fortuna" edito da Feltrinelli. L'autrice campana lo dedica alle sua amica Michela Murgia ...