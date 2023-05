Michela Murgia | “Ho un tumore al rene al quarto stadio | ma non ho paura”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 6 maggio 2023) Scoprire di avere una grave malattia non può che essere difficile da sopportare, maha deciso di affrontarlo con coraggio, anzi ne ha parlato in modo autobiografico nel suo ultimo libro, Tre ciotole. Qui il protagonista ha un carcinoma renale al, la stessa situazione che sta vivendo lei. La scrittrice è consapevole di non avere speranze di guarigione, anche le cure che sta affrontando non possono cambiare la sua situazione: “Dalnon si torna indietro – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera -, ma non voglio sentire parlare di ‘lotta’, non mi riconosco nel registro bellico. Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il ...